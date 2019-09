Il bello arriva adesso. Sembra paradossale dirlo dopo aver mancato l'occasione della vita, ma Matteo Berrettini si giocherà da qui alla fine dell'anno un obiettivo storico: la qualificazione alle ATP Finals di Londra. La semifinale di New York persa con Rafa Nadal, aggiunta a una stagione comunque fantastica (2 titoli e una finale, ma anche gli ottavi a Wimbledon), permette a Berrettini di volare anche nella 'Race to London', la classifica del 2019 che qualifica i primi 8 tennisti alle ATP Finals, in programma alla O2 Arena dal 10 al 17 novembre a Londra (dove vanno anche due riserve). Il romano, che a inizio torneo era 17° e virtualmente fuori dai giochi, è ora risalito in 9^ posizione, ad appena 20 punti da Kei Nishikori. Il calendario da qui a Londra è ovviamente da confermare, ma gli appuntamenti clou sono i Masters 1000 di Shanghai e Bercy (esclusiva Sky), i 500 di Pechino (Sky) e San Pietroburgo, fino ad arrivare al grande appuntamento delle Finals (esclusiva Sky), per cui hanno già staccato il pass Djokovic, Nadal, Federer e Medvedev. Al momento, Berrettini ha confermato nel suo calendario i due Masters 1000, ovvero quello di Shanghai (6-13 ottobre) e quello di Bercy (26 ottobre-3 novembre): si gioca sul cemento, una superficie che sembra piuttosto congeniale al gioco del romano, come dimostrato nella 'Grande Mela'.