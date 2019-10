I principali risultati:

Secondo turno

(2) Roger Federer c. Albert Ramos-Vinolas (Spa) 6-2, 7-6

Hubert Hurkacz (Pol) c. (9) Gael Monfils (Fra) 6-2, 7-6

(15) Nikoloz Basilashvili (Geo) c. Benoit Paire (Fra) 6-4, 1-6, 6-1

Primo turno

Andrey Rublev (Rus) c. (12) Borna Coric (Cro) 6-4, 7-6

(13) David Goffin (Bel) c. Richard Gasquet (Fra) 6-2, 6-3

(16) John Isner (Usa) c. Alex de Minaur (Aus) 7-6, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Can) c. Alexander Bublik (Kaz) 7-6, 4-0 ritiro