Shanghai è pronta ad accogliere il penultimo Masters 1000 della stagione, che con Parigi e Londra chiuderà questo 2019 del tennis mondiale (diretta esclusiva Sky Sport). Tutti i migliori saranno in Cina tranne uno, Rafa Nadal, numero 2 del mondo, che ha annunciato il suo forfait a causa di un guaio al polso. Tornerà in campo Roger Federer, assente dagli ultimi US Open, se si esclude la parentesi di esibizione in Laver Cup. Lo svizzero numero 3 del mondo è sbarcato in Cina, dove è stato accolto dalla consueta marea umana di tifosi. Il King cercherà di bissare le vittorie del 2014 e del 2017, interrompendo un digiuno di vittorie che dura ormai da giugno, quando si impose ad Halle. Roger dovrà però fare i conti con Novak Djokovic, numero 1 del ranking, rientrato a Tokyo per testare la spalla malconcia dopo gli US Open. Apertissima la caccia a un posto alle ATP Finals di Londra, con soli quattro posti già assegnati (i big 3 più Medvedev). Salvo stravolgimenti, sono due i posti accessibili, con gli italiani Matteo Berrettini e Fabio Fognini pienamente in corsa.

Quando si gioca il Masters di Shanghai?

Il torneo prende il via domenica 6 ottobre, per concludersi esattamente una settimana più tardi, domenica 13, quando si disputerà la finale. Shanghai ha sei ore di fuso orario rispetto all'Italia (+6), con la finale che si giocherà alle ore 10.30 italiane. L'ultimo atto si giocherà alla Qi Zhong Arena, che può contenere fino a 13.800 spettatori e il cui tetto retraibile lascerà tranquilli gli organizzatori in caso di pioggia. Al via 56 giocatori che si contenderanno il il penultimo Masters della stagione, che si gioca sul veloce. Le prime otto teste di serie del tabellone usufruiscono di un bye al primo turno, accedendo direttamente al secondo.

Dove posso guardare il Masters di Shanghai?

Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Inoltre si può seguire il torneo sul sito skysport.it e sull'App con tanti contenuti esclusivi: approfondimenti, risultati e video. Notizie e immagini ogni giorno anche su Sky Sport 24.

Chi ha vinto più finali nel Masters di Shanghai?

Il detentore del titolo è Novak Djokovic, che detiene anche il record di vittorie sul cemento cinese con quattro (2012, 2013, 2015 e 2018). A tre affermazioni ecco Andy Murray, altro protagonista atteso a Shanghai, con Roger Federer fermo a quota due (2014 e 2017).

Quanti punti mette in palio la vittoria al Masters di Shanghai?

Essendo uno dei nove Masters 1000 della stagione, la vittoria del Masters di Shanghai mette in palio 1000 punti per la classifica ATP. Difende il titolo il n°1 del mondo Novak Djokovic, che comunque non rischia di vedersi superare da Rafa Nadal a casua del forfait dello spagnolo. Interessante invece la corsa verso le ATP Finals, con tantissimi giocatori coinvolti: da Roberto Bautista Agut a Fognini, passando per Berrettini, Nishikori, Zverev, Goffin e Monfils.

A quanto ammonta il montepremi del Masters di Shanghai?

Il montepremi complessivo del torneo è di 7.473.620 dollari.