Dopo Jannik Sinner, la semifinale è fatale anche per Andreas Seppi, eliminato alla "VTB Kremlin Cup", torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell’Ice Palace Krylatskoye di Mosca, in Russia. Il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale , che giocava la sua 31^ semifinale in carriera, è stato battuto 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco dal francese Adrian Mannarino, numero 44 Atp e settima testa di serie del torneo. Curiosamente, Seppi (approdato per la quarta volta in semifinale a Mosca dopo quelle del 2012, quando vinse il torneo, e quelle del 2013 e 2018) ha ceduto per la seconda volta di fila al transalpino, contro cui aveva perso sempre sul cemento russo esattamente 12 mesi fa. L'altoatesino chiude comunque una settimana positiva, con la ciliegina del successo in rimonta contro il russo Karen Khachanov, numero 8 Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica.