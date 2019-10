Mercoledì in campo Fognini e Berrettini

In tabellone ci sono anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini, entrambi in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Londra. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking Atp e 11esima testa di serie, debutterà direttamente al secondo turno contro il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 28 della classifica mondiale (ha vinto l’unica sfida con l’azzurro, lo scorso anno al secondo turno del “1000” di Toronto). Al momento nella Race to London Fognini è 12° con 2290 punti. Berrettini, numero 9 del ranking mondiale e decima testa di serie, troverà dall’altra parte della rete il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 35 del ranking mondiale, in gara con una wild card e trionfatore nell’edizione del 2008. Tra i due non ci sono precedenti. Al momento Matteo è ottavo nella “Race to London” con 2670 punti, 130 di vantaggio sullo spagnolo Bautista Agut, 310 sul francese Gael Monfils (decimo) e 335 sul belga David Goffin, 11° proprio davanti a Fognini.