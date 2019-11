Ripescato grazie alle tantissime defezioni, David Nalbandian viene chiamato all'ultimo momento alle Finals del 2005 a Shanghai. L'argentino, che si trovava a pesca, prende il primo aereo per la Cina e riscrive la storia, battendo in finale dopo una straordinaria rimonta Sua Maestà Roger Federer. Ecco la sua storia in quella magica settimana