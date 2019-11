ATP Finals, il calendario

Domenica 10 novembre

[2] N. Djokovic (SRB) vs [8] M. Berrettini (ITA) non prima delle 15

[3] R. Federer (SUI) vs [5] D. Thiem (AUT) non prima delle 21

Lunedì 11 novembre

[4] D. Medvedev (RUS) vs [6] S. Tsitsipas (GRE) non prima delle 15

[1] R. Nadal (ESP) vs [7] A. Zverev (GER) non prima delle 21

L'ATP ha comunicato il calendario della prima giornata di ogni girone. Il resto del programma verrà diramato nel corso del torneo.