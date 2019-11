3/12 ©Getty

Matteo Berrettini è entrato come ottavo giocatore della Race, precedendo Bautista Agut e Gael Monfils, la cui sconfitta ai quarti di Bercy è risultata decisiva per la qualificazione del romano. Dopo Panatta (Stoccolma 1975) e Barazzutti (New York 1978), Berrettini è il terzo italiano a giocare il Masters in singolare. L'azzurro aveva chiuso il 2018 da n° 54 del mondo, mentre 12 mesi più tardi è nella Top 10, quarto italiano di sempre nell'Era Open dopo Panatta, Barazzutti e Fognini. Questa straordinaria stagione gli ha regalato due titoli ATP, conquistati a Budapest e a Stoccarda, una finale a Monaco di Baviera, la prima semifinale Slam (US Open), la prima semifinale in un Masters 1000 in quel di Shanghai e la prima semifinale in un “500” a Vienna.

Berrettini nel girone con Federer e Djokovic