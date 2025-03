Atp Monte-Carlo, l'entry list: 5 italiani al via

Ufficializzata l'entry list del Masters 1000 monegasco, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 13 aprile. Zverev guida il seeding, al via ci saranno cinque italiani: Musetti, Berrettini, Arnaldi, Sonego e Cobolli

Sono cinque gli italiani che parteciperanno al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 13 aprile. Senza Jannik Sinner, a guidare la pattuglia azzurra nell'appuntamento che segnerà l'inizio ufficiale della stagione su terra rossa ci saranno Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il carrarino vanta un quarto di finale nel 2023, battuto da Sinner nel derby azzurro. Il romano, invece, non è mai andato oltre il terzo turno e nel principato ha vinto soltanto due match (entrambi nel 2023, contro Cressy e Cerundolo). Di diritto in tabellone (a 64 giocatori) anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Gli altri azzurri, invece, dovranno passare dalle qualificazioni.