Ospite del podcast di Andy Roddick, Nadal ha speso parole d'elogio per Sinner: "È un bravo ragazzo, concentrato su quello che fa. Ha affrontato un anno molto duro, ma è incredibile come sia rimasto concentrato". E sui big three: "Io, Federer e Djokovic siamo stati un esempio"

" Jannik è un bravo ragazzo , uno che non vuole apparire a tutti i costi ed è concentrato su quello che fa". Sono parole d'elogio quelle spese da Rafael Nadal nei confronti di Jannik Sinner , attualmente sospeso per il caso clostebol. Ospite del podcast "Served" di Andy Roddick, lo spagnolo ha trattato tanti temi durante l'ora di chiacchiere. Tra gli argomenti anche il n. 1 al mondo e la gestione di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi , fino all'accordo con la Wada per tre mesi di sospensione: "Lo scorso anno ha dovuto affrontare un processo molto, molto duro - ha spiegato Nadal - È incredibile come sia riuscito a rimanere concentrato su quello che doveva fare ".

"Io, Federer e Djokovic siamo stati un esempio"

Nadal ha poi fatto un passo indietro, tornando a parlare dei Big Three e della rivalità con Federer e Djokovic: "Credo che io, Federer e Djokovic siamo stati un esempio, sono orgoglioso di questo - ha ammesso - Abbiamo avuto una grande rivalità, ma non abbiamo mai perso la prospettiva di essere prima di tutto esseri umani. Non ci siamo mai odiati, ci siamo sempre rispettati. E penso che questo abbia aiutato le nuove generazioni a capire che non è necessario odiare l’avversario per dare il massimo".