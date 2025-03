Paolini, il doppio e Alcaraz: il programma su Sky

Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale a Indian Wells, con gli occhi puntati su Jasmine Paolini, ultima rappresentante azzurra, che sfida la russa Samsonova. Tra gli uomini attesa per Carlos Alcaraz, che affronta Dimitrov nella sua corsa al 3° titolo consecutivo. In doppio spazio a Berrettini/Sonego. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Indian Wells è il giorno in cui si decidono tutti i quarti di finale del tabellone. L'ultima italiana in corsa è Jasmine Paolini , sesta testa di serie del seeding, che dopo due sofferte vittorie contro Jovic e Cristian, deve alzare l'asticella contro la russa Liudmila Samsonova , n°26 del tabellone, con cui ha perso entrambi i precedenti. Nel torneo maschile occhi puntati su Carlos Alcaraz : il n°2 del seeding affronta Grigor Dimitrov nella sua corsa al terzo titolo consecutivo sul cemento californiano. Torneranno in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego . Per la prima volta ai quarti in doppio in un Masters 1000, gli azzurri sfideranno i n. 1 del seeding Arevalo/Pavic.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.