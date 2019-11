Next Gen e Australian Open, chi vince arriva in semifinale

Nel 2017 la prima edizione delle ATP Finals viene vinta dal coreano Hyeon Chung, che si presenta a Milano da numero 55 del mondo e batte in finale il russo Rublev, in un torneo in cui spiccavano anche i vari Medvedev, Khachanov e Shapovalov. Un paio di mesi dopo, Chung si ritrova in semifinale agli Australian Open, prima volta tra i migliori 4 in uno Slam, dopo aver battuto in tre set niente poco di meno che Novak Dkokovic. Il coreano con gli occhiali, che si è dato al tennis per cercare di correggere un problema di miopia, si arrenderà solo a un infortunio muscolare che lo costringerà al ritiro in semifinale contro Roger Fededer, poi vincitore del torneo. Nel 2018 ad alzare la coppa a Milano è Stefanos Tsitsipas. Il greco si presenta a Melbourne da outsider di lusso e realizza il capolavoro agli ottavi, battendo in rimonta il due volte campione in carica Federer. Tsitsipas si piegherà in semifinale a Nadal (con soli 6 game raccolti), raggiungendo però il gradino più alto in un Major, preambolo alla sua qualificazione alle ATP Finals di quest'anno.