E' il grande giorno per Matteo Berrettini, che sfida Roger Federer nel 2° turno del gruppo Borg delle ATP Finals. L'azzurro sarà in campo non prima delle 15. Nella sessione serale (ore 21) Djokovic-Thiem. Le ATP Finals in diretta esclusiva su Sky Sport

La terza giornata delle ATP Finals di Londra regala il match probabilmente più atteso per tutti i tifosi italiani, ovvero quello tra Matteo Berrettini e Roger Federer, in campo alla O2 Arena non prima delle 15. Nell'incontro che apre il programma del secondo turno del gruppo Borg, si sfidano i due delusi (e perdenti) di domenica. L'azzurro, numero 8 del mondo e al debutto nel Masters di fine stagione, ha ceduto di schianto a Novak Djokovic. Lo svizzero, 3 del ranking e sei volte vincitore alle Finals (con 17 partecipazioni, record), ha perso un po' a sorpresa contro Dominic Thiem. Berrettini e Federer si sono incrociati una sola volta, agli ottavi dell'ultimo Wimbledon, con la netta vittoria del fenomeno di Basilea. Si tratta di un vero e proprio spareggio per restare in corsa, per poi tentare di conquistare uno dei due pass per la semifinale nella giornata conclusiva di giovedì, quando Federer affronterà Djokovic e Berrettini se la vedrà con Thiem. Proprio il serbo e l'austriaco chiudono il programma di giornata, non prima delle ore 21. Si tratterà del decimo incrocio, con Nole che guida 9-3.