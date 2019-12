Archiviata una stagione sensazionale, che lo ha visto infrangere record su record, Matteo Berrettini è già pronto per tuffarsi in un 2020 che si prannuncia tanto insidioso quanto affascinante. L'esponenziale crescita del 23enne romano, arrivato fino al numero 8 del ranking mondiale, è culminata a novembre con la partecipazione alle ATP Finals, terzo italiano di sempre, ma primo a conquistare una vittoria in singolare. Le aspettative a partire da gennaio saranno ovviamente molto alte, come dimostrato già a Madrid durante le Finals di Coppa Davis, quando le due sconfitte contro Shapovalov e Fritz, hanno fatto scalpore. Berrettini ha già stilato un programma per i primi tre mesi del 2020, che lo porteranno dritto ai due Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells e Miami. Come svelato da un tweet di Luca Fiorino, il semifinalista degli ultimi US Open debutterà a Perth nella nuova ATP Cup, una sorta di Coppa Davis in cui difenderà i colori azzurri insieme a Fabio Fognini. L'esordio è già fissato il 3 gennaio contro la Russia, con ogni probabilità di Daniil Medvedev, numero 5 del mondo. Sarà quello il modo di preparare l'assalto al primo Slam della stagione, gli Australian Open, al via il 20 gennaio, in cui Matteo sarà chiamato a confermare gli splendidi risultati ottenuti sul veloce outdoor di fine 2019.