Impossibile non dare come favorito Jannik Sinner, il cui ingresso nel circuito è stato prepotente. Il 18enne azzurro ha conquistato la sua prima semifinale ATP ad Anversa e vinto ben 3 Challenger, prima della ciliegina sulla torta di Milano, dove è diventato campione NextGen succedendo a Stafanos Tsitsipas. Non solo, Jannik ha anche vinto il suo primo match in un Masters 1000 (Roma) ed esordito in uno Slam (US Open). Il suo ingresso nei Top 100 è stato solo una conseguenza dei grandi risultati ottenuti

Il ranking ATP di fine anno