5/9 ©Getty Images

Francesca Schiavone e Carrado Barazzutti, capitano di mille battaglie in Fed Cup. Francesca ha fatto parte della nazionale di Fed Cup campione del mondo nel 2006, nel 2009 e nel 2010, nonché di quella finalista 2007 contro la Russia. Ha debuttato il 30 ottobre del 2002 collezionando in singolare 44 incontri, con un bilancio di 23 vittorie e 21 sconfitte; mentre in doppio vanta 4 successi e nessuna sconfitta