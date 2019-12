Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori: nata la secondogenita Farah

La famiglia Fognini Pennetta si allarga ed accoglie la piccola Farah, la secondogenita della coppia nata nella mattinata di lunedì 23 dicembre. A dare la notizia è stato lo stesso tennista italiano che ha chiuso la stagione alla 12esima posizione della classifica Atp sfiorando l’accesso alle Finals di Londra solo per pochi punti attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: “Ore 10.11 è arrivata Farah!! Pesa 3160 kg (ovviamente intendeva grammi, ndr). Mamma e Mimmi stanno super bene… NON ESISTE FELICITA’ PIU’ GRANDE!!!”. Per Fabio e Flavia si tratta come detto della seconda figlia, che va ad infoltire una famiglia tutta nel segno della F, iniziale di praticamente tutti i nomi: oltre alla neo genita, ai genitori Flavia e Fabio ci sono il primogenito Federico e il nonno paterno Fufo e la zia (sorella di Fabio) Fulvia.