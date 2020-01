Debutto vittorioso per le due stelle più attese dell'ATP Cup, torneo per nazioni che si sta disputando in Australia e che apre la stagione 2020 del tennis. Novak Djokovic e Rafa Nadal, infatti, hanno trascinato alla vittoria Serbia e Spagna, portando il punto decisivo rispettivamente contro Sudafrica e Georgia. Djokovic ha esordito a Brisbane contro Kevin Anderson, scivolato al numero 91 del ranking dopo un 2019 passato in infermeria, ma capace poco prima di volare in finale a Wimbledon e US Open. 7-6, 7-6 i parziali per Nole, al termine di un match molto equilibrato e deciso solo da due tie-break dopo 2 ore e 20' di battaglia. A Perth, invece, Rafa Nadal ha sconfitto Nikoloz Basilashvili 6-3, 7-5, portando la Spagna alla vittoria contro la Georgia. Il numero 1 del mondo, sopra di due break nel secondo set, non ha chiuso subito la pratica accusando un passaggio a vuoto e rimediando con il break decisivo nell'11° game. Negli altri incontri vittorie per la Francia sul Cile (netti i successi nei due singolari di Benoit Paire e Gael Monfils, su Nicolas Jarry e Cristian Garin), per il Giappone sull'Uruguay e per l'Argentina sulla Polonia. Stanotte è il turno dell'Italia, che dopo il ko per 0-3 con la Russia, cerca il riscatto contro la Norvegia.