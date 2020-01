L'Italia resta in corsa per la fase a eliminazione diretta dell'ATP Cup, torneo per nazioni che si disputa in Australia. A Perth gli azzurri hanno battuto, non senza fatica, la Norvegia con il punteggio di 2-1. A decidere l'incontro è stato il doppio formato da Fognini e Bolelli, che ha battuto 6-3, 7-6 la coppia formata da Ruud e Durasovic. Al termine dei due singolari previsti il punteggio era in perfetta parità. Nel primo singolare, tra i numeri due dei rispettivi team, Stefano Travaglia, 84 del ranking mondiale, ha liquidato con un doppio 6-1 in appena 56' di partita, Viktor Durasovic, 332 Atp. Nel match tra i leader delle due squadre, invece, netto successo del Next Gen Casper Ruud, numero 54 Atp, che ha sconfitto per 6-2, 6-2, in 66' di gioco, Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale. Per il ligure una prestazione sottotono rispetto a quella contro Medvedev, in cui aveva ceduto al 3° set. Il campione di Montecarlo non ha mai dato l’impressione di poter invertire il trand dell’incontro, perdendo la battuta in quattro occasioni (due per set) e riuscendo a ottenere una sola palla break in tutto il match. Con questo fondamentale successo l'Italia resta in corsa per la seconda fase dell'ATP Cup, a cui si qualificano le prime del girone più le due migliori seconde. Gli azzurri tornano in campo a Perth tra 48 ore quando affronteranno gli Stati Uniti di Isner e Fritz, già sfidati un paio di mesi fa in Coppa Davis con esito negativo.