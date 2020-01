L'Italia è eliminata alla prima fase dell'ATP Cup. In virtù dei risultati ottenuti dalle avversarie, gli azzurri hanno saputo prima della sfida con gli USA di non avere alcuna possibilità di ottenere uno dei due pass a disposizione delle migliori seconde. Nonostante questo, è da sottolineare la grande impresa di Stefano Travaglia. Il numero 84 del mondo ha infatti battuto lo statunitense Taylor Fritz, numero 32 Atp, con un doppio 7-6 in un'ora e tre quarti. L’Italia, che ha esordito con una sconfitta per 3-0 contro la “corazzata russa” targata Daniil Medvedev e Karen Khachanov: si è in parte riscattata superando la Norvegia per 2-1, anche se ha pagato a caro prezzo il ko in singolare di Fognini contro Ruud.

ATP Cup, risultati e classifica del girone D

Italia-Russia 0-3

Khachanov-Travaglia 7-5, 6-3

Medvedev-Fognini 1-6, 6-1, 6-3

Medvedev/Khachanov - Bolelli/Lorenzi 6-4, 6-3

Norvegia-USA 2-1

Italia-Norvegia 2-1

Travaglia-Durasovic 6-1, 6-1

Ruud-Fognini 6-2, 6-2

Bolelli/Fognini - Durasovic/Ruud 6-3, 7-6

Italia-USA 1-0

Travaglia-Fritz 7-6, 7-6

Classifica: Russia 2-0, Norvegia e Italia 1-1, USA 0-2