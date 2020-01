Fabio Fognini è stato eliminato al 2° turno del torneo ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. Nell'ultimo impegno prima degli Australian Open, il tennista di Arma di Taggia, prima testa di serie del seeding, è stato battuto a sorpresa dal 38enne spagnolo Feliciano Lopez, numero 61 Atp, con i parziali di 3-6, 6-4, 6-3. Il numero 12 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto in poco meno di due ore di gioco complice anche un fastidio alla schiena, da valutare in vista del primo Slam stagionale, al via tra meno di una settimana a Melbourne. Per Lopez, che ha messo a segno 17 ace, si è trattato del terzo successo in quattro sfide con l’azzurro. Per Fognini un inizio di 2020 complicato, con tre ko in quattro incontri ufficiali. Auckland si conferma stregata per i tennisti italiani: dopo le sconfitte di Sonego e Sinner, sono arrivate nella notte anche quelle di Cecchinato e Seppi, con i cinque azzurri in tabellone che non sono riusciti a superare il 2° turno.