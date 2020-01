Non solo Jannik Sinner. Il tennis italiano può sorridere per almeno altri 15 anni grazie anche a Lorenzo Musetti, che si esalta ogni volta che gioca in Australia. Il campione junior nel 2019, in gara con una wild card, è infatti approdato al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2020, al via da lunedì a Melbourne. Il 17enne di Carrara, numero 361 del ranking mondiale, ha infatti battuto in rimonta per 6-7, 6-4, 7-5 il romeno Marius Copil, 154 ATP, dopo aver recuperato dal 2-5 nel terzo set. Tra Musetti e il main draw del primo Major della carriera c'è ora solamente l'olandese Tallon Griekspoor, numero 175 del mondo. Approda al 3° turno anche Lorenzo Giustino (149), mai così avanti nelle qualificazioni a Melbourne, che ha sconfitto il tedesco Yannick Maden (18^ testa di serie delle quali) con i parziali di 6-7, 6-4, 7-5 e che sabato sfiderà l'argentino Marco Trungelliti (202). In finale troviamo anche Matteo Viola, che se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo. Al momento sono già 8 gli azzurri inseriti nel tabellone principale dello Slam Down Under.