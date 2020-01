E' ufficialmente cominciato il primo Slam dell'anno con il sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open, che si disputeranno a Melbourne tra il 20 gennaio e il 2 febbraio. Otto gli italiani già nel main-draw, con Matteo Berrettini (testa di serie numero 8) che debutterà al 1° turno contro l'australiano Andrew Harris (162 del ranking). Il romano è nello stesso quarto di Fabio Fognini (12 del seeding), che esordirà contro un osso duro come lo statunitense Reilly Opelka (38 ATP). I due azzurri potrebbero incrociarsi agli ottavi per un derby da sogno, per giocarsi un posto nei quarti contro (probabilmente) Roger Federer, che al 1° turno sfiderà Steve Johnson. Per quanto riguarda gli altri azzurri, non è andata male a Jannik Sinner, al suo debutto in Australia, che sfiderà un qualificato. Molto peggio invece è andata a Marco Cecchinato (contro Sascha Zverev, 7 del seeding), a Salvatore Caruso (contro Stefanos Tsitsipas, 6 del seeding) e a Lorenzo Sonego (contro Nick Kyrgios, 23 del seeding). Infine Andreas Seppi se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic (53), Stefano Travaglia con il cileno Cristian Garin (36). Il campione in carica Novak Djokovic esordirà con il tedesco Jan-Lennard Struff (37) e potrebbe incrociare Roger Federer in semifinale. Per il numero 1 del mondo Rafa Nadal debutto morbido con il boliviano Hugo Dellien (72).