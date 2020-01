Gianluca Moscarella non arbitrerà più in eventi ATP. Il giudice di sedia italiano è stato infatti definitivamente allontanato dall'Associazione tennistica a causa dei suoi comportamenti tenuti lo scorso settembre al Challenger di Firenze. Durante il match tra Pedro Sousa ed Enrico Della Valle da lui arbitrato, avrebbe approfittato di un toilet break chiesto dall’italiano per avvicinarsi a Sousa, incitandolo a vincere il più in fretta possibile: "Caro Pedro, forza. Stai concentrato ca**o. Due minuti e finisci. Io guardo la palla e tu giochi. Io la guardo e tu giochi. Fa caldissimo oggi, allora gioca concentrato per favore. Sono vecchio e sto in campo due ore. Stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break". Inoltre nella stessa partita, il giudice di sedia avrebbe trovato anche il modo di infastidire una raccattapalle. Dopo averla definita "fantastica" e "sexy", Moscarella si sarebbe spinto oltre: "Tutto a posto? Ti senti accaldata? Emotivamente o fisicamente?". L'arbitro è stato scoperto a causa del microfono acceso a bordo campo, con il match che era anche trasmesso in streaming.