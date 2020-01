Novak Djokovic sbriga la formalità Ito in appena 95', battendo il giapponese 6-1, 6-4, 6-2 e volando al 3° turno a Melbourne. Avanti anche Tsitsipas. Donne, non si ferma la corsa del baby fenomeno Gauff. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Novak Djokovic si è qualificato senza problemi per il 3° turno degli Australian Open. Il serbo, campione in carica e seconda testa di serie del seeding, ha battuto il giapponese Tatsuma Ito (146 del ranking) e in corsa con una wild-card con i parziali di 6-1 6-4 6-2 in appena 95' minuti. E' stato poco più di un allenamento quello di Nole, reduce dal set perso al debutto contro Struff, capace di non farsi innervosire dal molto vento che soffiava sulla Rod Laver Arena. Troppa la differenza di talento in campo con il nipponico, partito ad handicap con un pessimo 0-5. Più equilibrio nel secondo parziale, in cui Ito è rimasto attaccato sino al 4-4, prima di subire il break decisivo. Accademia invece nel terzo set, in cui Djokovic chiude 6-2, archiviano la pratica senza concedere al rivale nemmeno una palla break. Il serbo attende ora un altro giapponese, Yoshihito Nishioka, 71 del ranking, capace di eliminare in tre set la testa di serie n° 30 del seeding, il britannico Dan Evans.