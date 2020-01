Come preannunciato qualche mese fa, Caroline Wozniacki si è ritirata dal tennis dopo aver perso al 3° turno degli Australian Open per mano della tunisina Jabuer. La danese, ex numero 1 del mondo, saluta proprio sui campi in cui aveva trovato il primo trionfo Slam appena 12 mesi fa, chiudendo una carriera in cui è sempre stata in copertina