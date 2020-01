Non è bastato a Camila Giorgi giocare alla pari contro l'ex campionessa Angelique Kerber per sfatare il tabù 3° turno a Melbourne. La 28enne marchigiana ha ceduto per 6-2, 6-7, 6-3, dopo una battaglia di due ore ed otto minuti alla tedesca, vincitrice degli Australian Open nel 2016, nel match che nella notte italiana ha aperto il programma sulla Margaret Court Arena. Per Camila terza eliminazione al 3° turno nello Slam Down Under dopo quelle del 2015 e del 2019. Domenica tornerà in campo per gli ottavi di finale l'ultimo italiano in tabellone, Fabio Fognini, numero 12 del ranking e del seeding, opposto allo statunitense Tennys Sandgren, 100 Atp, che a Melbourne ha raggiunto i quarti due anni fa.