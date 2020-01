Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale degli Australian Open. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del tabellone, è stato battuto da Tennys Sandgren, 100 del ranking mondiale. 7-6, 7-5, 6-7, 6-4 i parziali in tre ore e 27' di gioco per l'americano, che si conferma bestia nera dell'azzurro, dopo averlo sconfitto anche all'ultimo Wimbledon. Non solo, Sandgren (seconda volta tra i migliori 8 a Melbourne dopo l'exploit del 2018) ferma la corsa dei due migliori tennisti italiani, con Berrettini sua vittima al 2° turno. Fabio ha ceduto al termine di una partita a scacchi, in cui il rivale è stato preciso al servizio (21 ace e due prime su tre in campo) e chirurgico nel piazzare i break (5/5). Peccato per Fognini, perché l'occasione per centrare i quarti per la seconda volta in carriera dopo Parigi 2011 (in quella occasione non giocò per infortunio) era davvero molto ghiotta. Martedì ai quarti di finale, l'americano sfiderà il vincente del match tra Roger Federer (3 del mondo) e Marton Fucsovics (67).