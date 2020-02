Andreas Seppi è in finale al "New York Open", torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. Il 35enne di Caldaro, numero 98 del ranking mondiale (ma virtualmente è già salito all'80), ha battuto in semifinale per 6-3, 6-2 in un'ora e 25' di gioco il cinese di Taipei Jason Jung, numero 131 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni e mai così avanti in un torneo del circuito maggiore. Partita controllata dall'azzurro, che ha piazzato cinque break (su 13 tentativi) e 3 ace, con una grande solidità al servizio. Seppi andrà a caccia del quarto titolo in carriera dopo quelli centrati a Eastborne (2011), Belgrado e Mosca (2012). L'ultima finale giocata dall'altoatesino risale a un anno fa (Sydney): quella della Grande Mela sarà la settima della carriera. Di fronte si troverà il britannico Kyle Edmund, numero 62 Atp ed ottava testa di serie del seeding, che ha superato 6-1, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic (54). Cinque i precedenti, con Seppi sotto 1-4 e vincitore dell'unico confronto sul rosso di Montecarlo.