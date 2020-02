Andreas Seppi si ferma in finale al "New York Open", torneo ATP 250 che si è disputato sul veloce indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. Il 35enne di Caldaro, da lunedì nuovo numero 80 del ranking mondiale, è stato battuto dal britannico Kyle Edmund (62 ATP) con i parziali di 7-5, 6-1 in un'ora e 21' di gioco. Partita che è stata in equilibrio fino al 5-5 del primo set: da quel momento Edmund ha piazzato un parziale di 7 giochi a uno, lasciando un solo turno di battuta all'azzurro. Il britannico si conferma avversario ostico per Seppi, che in sei incontri lo ha battuto in una sola occasione. Andreas perde così la settima finale in carriera, fallendo l'assalto al quarto titolo dopo quelli di Eastboune 2011 e Belgrado e Mosca 2012. Per il 25enne nato a Johannesburg, alla terza finale nel circuito maggiore, arriva il secondo successo dopo quello conquistato nel 2018 ad Anversa, sempre sul cemento indoor.