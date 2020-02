Se una notte, passeggiando per le vie di Belgrado, dovesse capitarvi di vedere Djokovic palleggiare con dei bambini, sappiate che non state sognando. È tutto vero. Sui social è stato diffuso un video di Novak che gioca con dei ragazzini per le strade della capitale serba. Il sito novosti.rs conferma che si tratta proprio del numero 1 del ranking ATP. Ancora una volta, Nole si conferma come uno dei tennisti più sorprendenti del circuito, dentro e fuori dal campo