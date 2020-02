Roger Federer, operazione al ginocchio destro: salta il Roland Garros, torna sull'erba

Brutte notizie per il fuoriclasse svizzero, costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio destro. Lo svizzero si è sottoposto a un intervento di artroscopia e salterà i 1000 americani di Indian Wells e Miami e il Roland Garros

Roger Federer è costretto a fermarsi ancora dopo i tormenti del 2016 che l’avevano obbligato a saltare la seconda parte di stagione. Il ginocchio destro del campione svizzero fa troppo male, come ha annunciato lui stesso sui profili social. "Speravo di guarire in fretta, ma dopo un’attenta analisi con il mio team ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia in Svizzera. I dottori mi hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono convinti che possa recuperare pienamente. Purtroppo sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e Roland Garros. Non vedo l’ora di tornare a giocare il più in fretta possibile, ci vediamo sull’erba!", il messaggio del 20 volte campione Slam.