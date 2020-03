Ancora più tornei su Sky, accordo con SuperTennis

Buone notizie per gli appassionati di tennis: prosegue e si amplia l'accordo tra SuperTennis e Sky Italia per lo scambio di contenuti dell'anno 2020

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale Tv SuperTennis, proseguono la collaborazione avviata la scorsa primavera e ampliano la loro reciproca offerta per il 2020. In aggiunta a quanto già stabilito con l’accordo precedente, Sky Italia nel 2020 avrà anche i diritti di trasmissione in diretta simulcast dei seguenti tornei:

• ATP 250 a Marsiglia (dal 17 al 23 febbraio) – già giocato

• ATP 250 a Stoccarda (dall’8 al 14 giugno)

• ATP 250 a San Pietroburgo (dal 21 al 27 settembre)

Questi tre tornei si aggiungono agli altri tornei già previsti dal contratto, fra cui, quest’anno, sono stati selezionati per la trasmissione in diretta:

• ATP 500 ad Acapulco (dal 24 febbraio al 1°marzo) – già giocato

• ATP 500 ad Amburgo (dal 13 al 19 luglio), in simulcast

• ATP 250 a Buenos Aires (dal 10 al 16 febbraio), in simulcast – già giocato

• ATP 250 a Budapest (dal 20 al 26 aprile), in simulcast

• ATP 250 a Monaco di Baviera (dal 27 aprile al 3 maggio), in simulcast

Confermati su Sky per il 2020 anche i tornei già trasmessi nel 2019:

• ATP 500 a Queen’s (dal 15 al 21 giugno)

• ATP 500 a Tokyo (dal 5 all’11 ottobre)

• ATP 500 a Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre)

• più la trasmissione in simulcast di 2 QF, 2 SF e della finale del WTA Premier 5 a Roma

In virtù dei nuovi accordi, nel 2020 SuperTennis avrà i diritti di trasmissione in differita di un match al giorno a scelta dei seguenti tornei:

• ATP MASTERS 1000 a Indian Wells (dall’11 al 22 marzo)

• ATP MASTERS 1000 a Montecarlo (dal 13 al 19 aprile)

• ATP MASTERS 1000 a Parigi (dal 2 all’8 novembre)

• NITTO ATP FINALS a Londra (dal 15 al 22 novembre)

E SuperTennis trasmetterà anche quest’anno:

• il torneo di qualificazione di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 24 al 28 giugno)

• il torneo juniores di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 29 giugno al 12 luglio)

• una differita serale (della durata non superiore a 90 minuti) di un match di singolare di Wimbledon, disputatosi nel corso della giornata

• la differita integrale delle finali di doppio di Wimbledon

• il torneo di doppio delle NITTO ATP Finals, in simulcast

• 2 QF, 2 SF e finale del torneo ATP Masters 1000 a Roma, in simulcast (dall’11 al 17 maggio)

Perrelli: "Su Sky sempre più tennis in diretta"

“È un’ottima notizia per i tanti appassionati che seguono il tennis su Sky Sport- spiega Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport-e siamo felici di continuare a collaborare con la Federazione Italiana Tennis nella diffusione di questo sport, grazie al racconto che facciamo sui nostri canali. Su Sky una programmazione sempre più ricca e tantissime ore di tennis in diretta, con Wimbledon, tutti gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, i nuovi tornei ATP 500 e 250, oltre ai tre Slam in onda su Eurosport, sulla piattaforma Sky, e naturalmente agli appuntamenti di SuperTennis. Una stagione appassionante che speriamo possa regalare grandi risultati sportivi anche nel 2020, dopo quelli ottenuti dal tennis italiano nel 2019.”

Baccini: "Felici di portare i nostri spettatori nel cuore delle ATP Finals"

“Grazie all’accordo con gli amici di Sky Italia- le parole di Giancarlo Baccini, presidente di Sportcast- dopo aver permesso a tutti gli appassionati di poter godere di un’ampia finestra in chiaro sul torneo di Wimbledon, SuperTennis potrà offrire agli italiani eguale possibilità durante alcuni dei più prestigiosi tornei che, oltre a Roma, fanno parte del circuito Masters 1000. In particolare, Montecarlo che, l’anno scorso, ha visto la vittoria del nostro Fabio Fognini. Siamo inoltre particolarmente felici di poter portare i nostri spettatori nel cuore delle ATP Finals, che vivranno quest’anno la loro ultima edizione a Londra prima di trasferirsi a Torino. Uno strumento eccezionale per promuovere quello che sarà, per il tennis italiano, un evento di portata storica.”