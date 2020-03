La fortuna, come si dice, aiuta gli audaci. Ma a volte succede che possa facilitare anche il talento. E quello che è successo a Jannik Sinner – l’altoatesino largamente dotato da madre natura dell’estro tennistico – che, grazie al forfait del cileno Guido Pella e alla sua incredibile ascesa in classifica nell'ultima stagione (attualmente è numero 71 del ranking Atp), entra in tabellone a Indian Wells, in quello che sarà il suo secondo Masters 1000 in carriera dopo gli Internazionali d’Italia del 2019 (quando era numero 263) nei quali, grazie a una wild card, è riuscito a battere Steve Johnson prima di uscire per mano di Stefanos Tsitsipas. Con il vincitore dell’ultimo Next Gen, in un torneo che Sky vi trasmetterà in esclusiva e che non dovrebbe essere minacciato dal pericolo coronavirus (si gioca nel deserto della California), ci saranno anche altri 5 italiani, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Con la possibilità che anche Andreas Seppi, recentemente diventato papà e attualmente quarto nella lista degli alternates – coloro che subentrano in caso di forfait di qualche collega – si possa unire al gruppo azzurro.