Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del Challenger di Indian Wells, prestigioso torneo che precede il Masters 1000 in California, al via da giovedì (diretta Sky Sport), in cui l'azzurro è entrato direttamente nel tabellone principale. L'altoatesino, sesta testa di serie del seeding, è stato battuto dallo statunitense Denis Kudla, numero 114 del mondo e testa di serie numero 11, con i parziali di 6-3, 6-7, 6-2 dopo oltre due ore di battaglia. Sinner, 71° giocatore del mondo, aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per disputare l'Oracle Challenger Series, non rendendosi disponibile per il match di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, con l'obiettivo di fare esperienza su campi mai calcati in precedenza. Jannik, che all'esordio aveva liquidato l'olandese Verbeek con un netto 6-0, 6-1 in appena 45' di gioco, ha pagato le undici palle break non sfruttate (1/12) e un pesante passaggio a vuoto nei primi game del terzo set, che gli sono costati il 6° ko di questo 2020. Altra esperienza utile per il percorso di crescita a cui è chiamato il campione Next Gen in questa stagione.