SANDRO TONALI - È uno dei cinque sportivi, unico rappresentante del mondo del calcio. Lo scorso anno la promozione dalla B alla A col Brescia, da assoluto protagonista.



Il mercato estivo (e quello invernale) non hanno cambiato nulla: lui è rimasto a Brescia per lottare per la salvezza. Qualità nel gioco, visione, passaggi precisi. In molti lo hanno paragonato a Pirlo, ma lui ha sempre negato il confronto con un autentico "Maestro" del gioco e del centrocampo. Nella sua prima stagione di A cinque assist e un gol fin qui.