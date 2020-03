Fabio Fognini condivide la decisione di cancellare Indian Wells: "Scelta giusta, bisogna prima pensare alla salute. Noi giocatori siamo molto esposti". Restano in California gli altri azzurri, tra cui Berrettini e Sinner, in attesa di ulteriori conferme in vista di Miami CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI DEL 10 MARZO

Fabio Fognini ha parlato della situazione di emergenza che ha colpito il tennis con l'annullamento del Masters 1000 di Indian Wells a causa del coronavirus: "E' un bel disastro. Era nell'aria questa cancellazione - ha detto il numero 11 del mondo a Sky Sport 24 -. Già si era capito qualcosa nella settimana di Coppa Davis. Hanno fatto la scelta migliore. Non ho sentito i colleghi, avrei dovuto prendere l'aereo alle 6 di mattina, ma sono stato avvertito poco prima". In dubbio anche gli altri tornei di questa prima parte di stagione: "La situazione è critica - ha detto Fognini -. Decideranno a breve per Miami (al momento confermato, ndr), poi ci sono i tornei in Europa. Speriamo bene, perché questo virus sta creando enormi problemi in tutto il mondo". Il ligure condivide la scelta di non rischiare la salute di atleti e staff: "Siamo molto esposti, viaggiamo tantissimo, ci dividiamo tra campo, hotel e aerei. Al momento non mi preoccupa come recuperare i punti in classifica, mi preoccupa maggiormente la diffusione del virus. La mia preparazione non cambia, ma la salute vale di più di una vittoria o una sconfitta". I punti di Indian Wells del 2019, al momento, verranno congelati ai fini del ranking ATP.