Il Miami Open si giocherà, almeno per il momento. E' questa in sintesi la posizione degli organizzatori del secondo Masters 1000 della stagione, al via dal prossimo 25 marzo in Florida. Dopo l'annullamento di Indian Wells a causa dell'emergenza coronavirus, il tennis cerca di fare chiarezza sui prossimi appuntamenti. Il Miami Open ha emesso una nota sul proprio profilo Twitter: "Il Miami Open 2020 procede come stabilito, dal 23 marzo al 5 aprile. La sicurezza rimane una massima priorità e stiamo monitorando da vicino la situazione del Covid-19 con le autorità locali, statali e federali e le organizzazioni sanitarie in questi giorni che precedono il torneo. Inoltre, stiamo lavorando con l’ATP e la WTA sulle raccomandazioni più efficaci e seguendo scrupolosamente le linee guida del Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie per offrire un ambiente sicuro ai fan, ai giocatori e allo staff".