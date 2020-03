In giro per il mondo ogni persona sta cercando di ingegnarsi per mantenersi in forma nella legalità, visti gli isolamenti che ormai molti governi stanno imponendo a causa dell'emergenza coronavirus. Tennis e padel sembrerebbero gli sport tra i più colpiti, ma la fantasia di due ragazzi ha superato ogni ostacolo, con una partita tra una finestra e l'altra. Con buona manualità, nonostante lo spazio limitato, i due palleggiano per una ventina di secondi, prima che la pallina casa nel vuoto. Il video, che ha raggiunto quasi le due milioni di visualizzazioni su Twitter in poche ore e che è stato ripreso anche dall'ATP, ha dato la speranza anche a tutti quegli amatori a cui manca terribilmente la racchetta. Il tutto in attesa di poter finalmente ricalcare i campi in completa sicurezza.