Campione dal cuore d'oro. Novak Djokovic, che ha già mostrato la sua vicinanza all'Italia nei primi giorni della diffusione del coronavirus, ha donato una cifra non indifferente (sembra 1 milione di euro) per la lotta al Covid-19. "Ci sono arrivate donazioni importanti anche dall’estero e a me questo ha colpito. Che mi è rimasta impressa è quella di Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, che ha già fatto delle grandi donazioni per la Serbia, il suo Paese, che però avendo saputo le notizie della Lombardia e della provincia di Bergamo ha voluto pensare anche a noi. Per me questo è un grand’uomo, spero un domani di poterlo abbracciare". Sono le parole di Peter Assembergs, direttore dell'ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Bergamo Ovest, durante l'ultima puntata di "Porta a Porta". Un aiuto che evidentemente il tennista serbo ha dato senza volerlo rendere noto. Assembergs è apparso comprensibilmente commosso dal gesto di Nole.