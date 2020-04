Da una parte il numero uno del mondo Novak Djokovic, dall'altra Fabio Fognini. Non c'è una rete a dividerli, non è una partita di tennis, ma una diretta Instagram show un po' in inglese e un po' in italiano. Gag, risate e anche un'incursione a sorpresa nel finale di Rosario Fiorello, grande amico del serbo. Coronavirus, la quotidianità in famiglia e, ovviamente, tanto tennis tra i temi toccati. Come quando Fognini chiede a Djokovic a quale età vorrebbe ritirarsi. "A 50 anni!", la secca replica di Nole, che ammette. "Per il momento non ci penso a farmi da parte". "Peccato, sarei salito di una posizione in classifica", ribatte il ligure.

Djokovic-Fognini e il nervosismo in campo

Il discorso prosegue e Fognini arriva a parlare delle sue proverbiali sfuriate in campo, aggiungendo di essere migliorato molto negli ultimi tempi. Nole lo rincuora. "Anch'io a volte mi agito come te. Non ne vado fiero quando urlo o spacco un racchetta, ma sono subito in grado di tornare concentrato. Poi ognuno ha la sua routine in campo, per esempio Federer sembra sempre calmo...".