Rafa Nadal ha saltato diversi tornei nella sua carriera per svariati problemi fisici, ma il forfait a un match virtuale mancava al curriculum del fuoriclasse spagnolo. È successo nei giorni della quarantena per il coronavirus, con il maiorchino e altri tennisti impegnati con il joypad nell'Open di Madrid virtuale. Nadal, sorteggiato nel gruppo 1 con Andy Murray, Benoit Paire e Denis Shapovalov, ha esordito contro il canadese. Un set corto, con tie-break al settimo gioco, questo il regolamento dell'Open in versione playstation. Nadal ha battuto Shapovalov 4-3 (7-3 il punteggio del tie-break), facendo valere la sua legge sulla terra rossa, seppur virtuale. A seguire avrebbe dovuto giocare con DjMariio, uno dei più forti videogiocatori di Fifa spagnoli, Un match di beneficienza non previsto nel torneo ufficiale. Ma ha dato forfait, lamentando problemi alla schiena. "Rafa avrebbe dovuto continuare a giocare - ha spiegato il direttore del torneo, Feliciano Lopez - Però mi ha detto di avere un fastidio che si è procurato allenandosi da solo a casa. Speriamo di averlo con noi per la seconda giornata". Non si sa come il 33enne di Manacor si sia infortunato, ma chissà che il duro match con Shapovalov alla play non abbia accentuato il suo dolore tanto da costringerlo a "non scendere in campo" per il match di esibizione.