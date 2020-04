Come tutti, anche Novak Djokovic ha il problema dei barbieri chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. In soccorso del numero 1 del mondo è arrivata la moglie Jelena, che macchinetta e forbici alla mano, ha provveduto a sistemare il marito. Il risultato è eccellente e allo stesso tempo esilarante: "Not to bad!", il commento finale di Nole e Jelena. Oggi su Sky Sport Arena è "Djokovic-Day", con tutte le migliori partite del serbo a Wimbledon

