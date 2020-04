Fabio Fognini perde un punto durante il match dei quarti di finale dell'Open di Madrid Virtual contro Diego Schwartzman. L'azzurro si lamenta perché il giocatore non risponde ai comandi del joypad: "Non si muove, Flavia paga la bolletta!". Risate a non finire anche da parte dell'avversario, che batte il campione di Montecarlo e lo elimina dalla corsa al Masters virtuale madrileno

Fabio Fognini protagonista del 'momento del torneo' mentre è comodamente seduto sul divano. L'azzurro, infatti, ha strappato risate a non finire con una scenetta domestica come se ne vedono quotidianamente in ogni casa. Impegnato nel match dell'Open di Madrid Virtual, appuntamento benefico a cui hanno partecipato alcuni dei migliori tennisti del mondo, Fabio è sbottato quando ha capito che il Fognini virtuale non rispondeva ai suoi comandi. "Non si muove, non si muove: Flavia, paga la connessione!", si è rivolto il campione di Montecarlo alla padrona di casa, Flavia Pennetta. Un'uscita che ha strappato una sonora risata anche all'avversario Diego Schwartzman, che alla fine ha vinto il match, eliminando Fabio ai quarti. Per la rivincita, ci sarà tempo sul campo, questa volta senza problemi di connessione...