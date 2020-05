Fabio Fognini si sottoporrà oggi in Italia a un'operazione chirurgica ad entrambe le caviglie. A darne la notizia è stato lo stesso giocatore, numero 11 del ranking ATP, con un post sui social. “Ciao a tutti, da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra – scrive Fognini – E' un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha cominciato a farmi tribolare". Lo stop del circuito ATP, che ormai si protrae da quasi tre mesi a causa della pandemia Covid-19, non è servito a migliorare la situazione: "Dopo più di tre mesi di stop per il lockdown ho ricominciato ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo, si sono ripresentati - ha scritto il campione di Montecarlo 2019 -. Ho fatto l'ennesima visita specialistica e, dopo un'attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia su entrambe le caviglie. Penso sia la cosa giusta in questo momento di stop forzato del circuito. Oggi mi opererò in Italia. Non vedo l’ora di tornare a giocare, so che mi supporterete in questo percorso”. Da definire i tempi di recupero. Il circuito ATP è fermo ufficialmente fino al 1° agosto, con gli US Open in programma dal 24 agosto al 13 settembre e il Roland Garros fissato dal 20 settembre al 4 ottobre.