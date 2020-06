Dominic Thiem, numero 3 del mondo, è stato uno dei grandi protagonisti della prima tappa dell'Adria Tour, tanto da vincere il torneo ideato da Novak Djokovic a Belgrado. L'austriaco, protagonista della notte brava in un club della capitale serba insieme ad altri colleghi, tra cui lo stesso Djokovic, Dimitrov e Zverev, ha riconosciuto i tanti errori dell'organizzazione e degli stessi giocatori, che hanno provocato le positività al Covid-19 tra gli altri di Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki. "Sono rimasto scioccato quando ho ascoltato le notizie delle positività al coronavirus - ha scritto Thiem in un post su Instagram -. Abbiamo seguito le normative vigenti del Governo serbo rispetto alla pandemia, ma è evidente che siamo stati troppo ottimisti. Il nostro comportamento è stato un errore e ci siamo fatti prendere la mano dall'euforia". Thiem ha poi scritto di essere stato sottoposto a test per cinque volte negli ultimi 10 giorni, risultando sempre negativo. L'austriaco non era partito per Zadar, spostandosi nell'Academy di Patrick Mouratoglou nel Sud della Francia per disputare l'Ultimate Tennis Showdown.