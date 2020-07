Tennis, Tiafoe positivo al coronavirus

Nuovo caso di positività al Covid-19 nel tennis. Il numero 81 della classifica Atp Frances Tiafoe ha comunicato, con un post sui suoi account social, di aver contratto il virus e di essersi messo in quarantena. Lo statunitense era tornato in campo all’American Team Cup, torneo-esibizione in corso ad Atlanta. Si tratta del primo negli Stati Uniti da febbraio. Negli ultimi due mesi il 22enne si è allenato in Florida e, come ha rivelato lui stesso, soltanto una settimana prima si era sottoposto a un test ed era risultato negativo. “Ora - ha spiegato – ho fissato un secondo test a inizio settimana prossima ma ho già iniziato la quarantena come consigliato dallo staff medico qui ad Atlanta. Nonostante fossi davvero contento di tornare in campo la salute e la sicurezza di ognuno continuano ad essere la priorità”