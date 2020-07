Speranza: "Tamponi per arrivi da extra Schengen"

Boccia: "Il senso di comunità italiano ha funzionato"

Il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, Francesco Boccia: "Se siamo ancora qui, è perché ha funzionato il senso di comunità italiano. L'Italia non ha costruito fosse comuni né mai qualcuno avrebbe pensato a una soluzione così estrema. Gli italiani, quando è iniziata la crisi, non sono scappati nelle armerie a comprare armi per difendersi dal prossimo, in noi è scattata la solidarietà delle nostre comunità. Ci siamo tenuti per mano anche soffrendo”