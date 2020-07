Grigor Dimitrov è guarito dal coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista bulgaro, vincitore delle ATP Finals nel 2017 ed ex numero 3 del mondo, con un post sui social. Il 19° giocatore del mondo aveva contratto il Covid-19 in occasione della seconda tappa dell'Adria Tour, il torneo esibizione organizzato da Novak Djokovic. Dimitrov era stato il primo tennista positivo, seguito da Coric e dallo stesso Nole. Il 29enne bulgaro, dalla sua residenza di Montecarlo, ha fatto sapere di essere già pronto per la ripartenza, con l'obiettivo dello swing americano. Il circuito ATP ripartirà tra un mese con il torneo di Washington, per poi spostarsi a New York dove si giocheranno in serie il Masters di Cincinnati e gli US Open.