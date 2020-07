Coronavirus, l’Unione europea raccomanda stress test agli Stati membri

Secondo quanto riferisce l’Ansa, parte della comunicazione della commissione europea in vista di una potenziale seconda ondata di coronavirus è la “raccomandazione agli stati membri di avere degli stress test per la simulazione di possibili focolai e per vedere se i sistemi di tracciamento e isolamento, e i sistemi sanitari siano in grado di far fronte ad un possibile aumento dei casi". Lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides.